В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик

09:50, 21 июня 2013
Новости регионов
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Тело пока не нашли

В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик.

 
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 20 июня в Бучачском районе, вблизи села Возилов. Мальчик пошел купаться в Днестр и утонул.
 
На данное время продолжаются поиски тела погибшего.
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