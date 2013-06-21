В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик
09:50, 21 июня 2013Новости регионов
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Тело пока не нашли
В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 20 июня в Бучачском районе, вблизи села Возилов. Мальчик пошел купаться в Днестр и утонул.
На данное время продолжаются поиски тела погибшего.
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