В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик

Тело пока не нашли

В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 20 июня в Бучачском районе, вблизи села Возилов. Мальчик пошел купаться в Днестр и утонул. На данное время продолжаются поиски тела погибшего.

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