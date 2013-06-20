В Сумах иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

В Сумах легковой автомобиль-такси столкнулся с маршрутным такси, в результате чего пострадало двое человек, в том числе ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, ДТП произошло сегодня, 20 июня, около 14:40 на улице Ильинской почти в центре города.

В частности, автомобиль-такси Gelly двигался со стороны центра в направлении автовокзала. Пытаясь повернуть налево в арку дома, он выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с маршруткой № 19, которая только отъехала от остановки. При этом оба транспортные средства получили значительные механические повреждения.

В то же время, как сообщили в коммунальном учреждении «Скорая медицинская помощь», в результате столкновения пострадали два пассажира маршрутки: мужчина доставлен в травмпункт, а 12-летний ребенок – в нейрохирургию.

Кроме этого, по словам очевидцев, таксист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и после ДТП не покидал машину до приезда сотрудников ГАИ. В настоящее время проводится экспертиза, которая покажет, был ли в крови водителя алкоголь.