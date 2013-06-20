Чем же отравились дети в детсаду Киева

Прокуратура Днепровского района Киеве внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об отравлении 27 детей и одного взрослого в столичном дошкольном заведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, по указанному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей.

Установлено, что 27 малышей в возрасте от 3 до 6 лет после посещения одного из детских садов в Днепровском районе госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом «острая кишечная инфекция».

С таким же диагнозом в больницу попала и одна из воспитательниц заведения. Врачи оценивают состояние больных как средней тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты санитарно-эпидемиологической службы и райгосадминистрации. На данное время врачами осмотрены 117 воспитанников и персонал детсада.

Специалисты проверяют наличие документации, которая бы удостоверяла безопасность продуктов питания и их соответствие установленным нормам. Кроме того, для исследования в лабораторных условиях отобраны образцы пищи, которую употребляли пострадавшие.

Деятельность детского сада временно прекращена.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА, первый ребенок, который посещает 455-й детсад, был госпитализирован в ночь на 19 июня.

На сегодняшний день количество детей, попавших в больницу, возросло до 30 (всего детсад посещают 120 детей).