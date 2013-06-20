На Полтавщине повесилась 12-летняя девочка

В Карловке Полтавской области 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью областного управления милиции.

По их данным, тело девочки, висевшее в летней кухне, в 4 часа дня 18 июня обнаружил ее 54-летний отчим.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть девочки.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа милиции обнаружила предсмертную записку, в которой школьница объясняла, что ушла из жизни потому, что ее заставляют полоть огород и не пускают в гости к тете и бабушке.

Как выяснили милиционеры, погибшая жила вместе с 31-летней матерью и ее сожителем. Семья на учете в милиции не находился. Оба родителя девочки работают.

Опросив соседей правоохранители установили, что в прошлом году девочка уже пыталась покончить жизнь самоубийством в такой же способ, но родственники успели «вытянуть ее из петли».

По факту происшествия начато уголовное производство по части 3 статьи 120 УК Украины (доведение до самоубийства), в ходе которого будут выясняться причины и обстоятельства происшествия.