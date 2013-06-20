В детсаду Киева - массовое отравление малышей

30 детей – воспитанники 455 детсада Днепровского района Киева – госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления.

Как сообщили УНИАН в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта КГГА, первый ребенок был госпитализирован в ночь на 19 июня. Теперь количество маленьких киевлян, которые попали в больницу, возросло до 30 (детсад в целом посещают 120 детей).

Как отметили в КГГА, пока еще не подтверждено, что у малышей отравление, поскольку симптомы отравления и вирусного заболевания похожи. В детсаде проводится проверка, и для изучения ситуации создана специальная комиссия при КГГА.

По информации управления образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации, 19 июня, после того, как стало известно об ухудшении самочувствия воспитанников детского сада, все дети, которые в тот день пришли в дошкольное учебное заведение, были обследованы врачами районной поликлиники. Педиатры рекомендовали родителям при ухудшении самочувствия и выявлении новых симптомов у детей сразу же обращаться к врачу.

«Теперь создана служебная комиссия из представителей Департамента образования и науки, молодежи и спорта, Департамента здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. Комиссия проверит факты и установит причины плохого самочувствия детей. По результатам проверки виновные в данной ситуации будут наказаны в соответствии с действующим законодательством», - отметила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Оксана Добровольская.

Состояние детей на сегодняшний день удовлетворительное, заверяют в Департаменте.