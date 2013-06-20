Житомирщина: контрабандистку метадона приговорили к 10 годам

Суд первой инстанции вынес приговор по уголовному производству, зарегистрированному и расследованному следователями Управления СБУ в Житомирской области относительно гражданки Украины, которая наладила устойчивый канал контрабандной поставки и сбыта на территории Украины синтетического наркотического средства – метадона.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, в августе 2012 года в международном пункте пропуска «Овруч» Житомирской таможни сотрудники СБУ задержали 57-летнюю жительницу Новоград-Волынского, которая пыталась контрабандным путем переместить в Украину партию синтетического наркотика. У пассажирки поезда сообщением «Санкт-Петербург – Кишинев» во время прохождения таможенного осмотра правоохранители обнаружили и изъяли спрятанные среди личных вещей три полиэтиленовых свертка, в котором находилось кристаллическое вещество белого цвета.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество – метадон, общим весом почти 1 кг Это сильный синтетический наркотик опийной группы, имеющий свойства заместителя природных наркотиков, таких как героин. Его розничная цена на «черном рынке» составляет 150-200 тысяч долларов США.

Установлено, что злоумышленница в дальнейшем распространяла ввезенное через разветвленную сеть мелкооптовых покупателей на территории Житомирской и смежных с ней областей Украины.

Овручский районный суд Житомирской области признал злоумышленницу виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.