В Херсоне в аварии с маршруткой пострадали 10 людей
10:31, 20 июня 2013Новости регионов
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Все госпитализированы
В Херсоне столкнулись легковой автомобиль и маршрутка: пострадали 10 человек.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вечером 19 июня в Херсоне на пересечении улиц в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали 10 человек (водитель автомобиля и 9 пассажиров автобуса), которые с травмами средней и легкой степеней тяжести госпитализированы.
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