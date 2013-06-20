В Херсоне в аварии с маршруткой пострадали 10 людей

В Херсоне столкнулись легковой автомобиль и маршрутка: пострадали 10 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вечером 19 июня в Херсоне на пересечении улиц в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали 10 человек (водитель автомобиля и 9 пассажиров автобуса), которые с травмами средней и легкой степеней тяжести госпитализированы.