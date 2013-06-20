В Мариуполе контролируют радиационный фон ториевых песков

В Мариуполе радиологи постоянно контролируют радиационный фон ториевых, или, так называемых, «черных» песков, периодически вымываемых прибрежными водами Азовского моря.

Об этом сегодня корреспондента УНИАН заверил главный государственный санитарный врач Мариуполя Владимир Белицкий.

«Ториевые пески у нас были, есть и никуда не деваются из года в год. Мы этот вопрос при открытии пляжа обязательно прорабатываем, отслеживаем, проводим замеры радиоактивности песков», - сказал врач. При этом он добавил: «В том числе эти замеры были проведены и в этом году при открытии пляжей. Эти пески, скажем так, естественные обитатели пляжей, их то меньше, то больше, особенно после бурь, их то вымывает, то обратно смывает в море».

Белицкий отметил, что из-за наличия ториевых песков пляжи никогда не закрывались, «есть места, где их больше, где меньше и по опыту, когда таких песков намывалось много, мы давали предписание и комбинаты коммунальных предприятий выставляли таблички о том, что в этом месте повышено содержание ториевых песков и не рекомендуется непосредственно на них лежать, или сидеть».

По словам врача, ториевые пески могут занимать «буквально пятачок, один квадратный метр, а рядом будет белый песок», и они не меняют радиационный фон на пляже.

«Нормальный радиологический фон измеряют не на уровне песка, а над землей, на уровне грудной клетки. А эти ториевые пески в принципе не дают повышения фона, - объяснил Белицкий, - Дело в том, что радиоактивность этих песков, она имеет очень локальное действие – чтобы получать какую-то дозу облучения, нужно на них просто лечь голым телом. И какое-то небольшое экранирование в виде даже любой подстилки, предотвращает в достаточно высокой степени воздействия этих песков».

На вопрос о том, были ли вымыты новые участки таких ториевых песков на пляже после недавней бури, прошедшей в Мариуполе в минувшие выходные, главный санврач города сообщил, что такая информация поступила, и буквально завтра туда будут направлены радиологи для изучения ситуации на месте. «Мы встретились с директором лабораторного центра и приняли решение, что буквально завтра утром (20 июня) будут направлены наши радиологи с приборами и проведут необходимые замеры, чтобы точно установить, есть ли проблема», - сказал Белицкий. Он добавил, что «место, где вымываются эти пески обычно – это Приморский район, пляж Песчаный на улице Большая морская, а улица находится недалеко от морского порта, в котором в том числе перегружают и уголь».

«Поэтому ториевые пески можно перепутать с угольной пылью, которую иногда сносит в процессе перегрузки, и здесь нужно определить – угольная ли это пыль, или ториевые пески, а это можно определить только лабораторно, замерив радиационный фон дозиметром», - сказал главврач. И заключил, что «завтра утром туда направят радиологов, и примерно к 10.00 будем иметь ясную картину - если это радиоактивные пески, а не угольная пыль, будет дано задание коммунальным предприятиям провести работы – боронование песков, и проблема будет снята, если она есть».