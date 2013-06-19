В Крыму в море утонули белоруска и россиянка

В Крыму в курортном городе Судак за день в Черном море утонули гражданки Беларуси и России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром 18 июня погибла 34-летняя белоруска, отдыхавшая на центральном пляже города, вечером - 43-летняя россиянка, которая купалась на пляже «Алчак».

Как сообщалось, смерть белоруски вызвала десятки комментариев в Интернете. Фото с центрального пляжа крымского курорта разместил 18 июня в социальной сети «Фейсбук» судакский блоггер Sandro Kiriak. "Посреди центрального пляжа в Судаке лежит... труп женщины. Говорят, что с десяти утра лежит. Милиция вокруг ходит, люди на пляже плавают в море, загорают, детвора носится. Труп не увозят... Ждут санитаров, а их нет", - написал он.

В свою очередь в ГУ МВД в Крыму пояснили, что тело погибшей в Судаке женщины несколько часов лежало на пляже потому, что сотрудники милиции искали ее родственников.

«В милицию поступила информация по факту утопления женщины на пляже около 10 утра. Сразу же выехала группа. Женщина еще подавала признаки жизни. Ей была оказана первая помощь, проведены реанимационные мероприятия. Чуть позже прибыли медики. Также пытались спасти человека, но безуспешно. Медики констатировали смерть. Все это время тело погибшей, безусловно, находилось здесь же, на месте происшествия, - написала на своей странице в "Фейсбук" начальник пресс-службы ГУ МВД в АРК Ольга Кондрашова. - Далее устанавливалась ее личность, разыскивались родственники. На это также ушло время. После завершения всех формальностей тело было увезено с пляжа работниками соответствующей службы. О бездействии или халатности с чьей-либо стороны в этой ситуации речь вести нельзя».