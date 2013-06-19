Черкащина: Госгорпромнадзор не останавливал производство качелей ПАО «Темп»

Управление Госгорпромнадзора в Черкасской области не останавливало производство качелей публичного акционерного общества «Темп».

ПАО «Темп» не единственное в городе Черкассы предприятие, которое производит и устанавливает детские площадки. Tерриториальное управления Госгорпромнадзора Украины в Черкасской области в мае этого года осуществляло проверку другого предприятия, и именно там выявило нарушения правил устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники, выдало предписание и распоряжение об остановке производства качелей до устранения нарушений, к ответственности привлеченоы административное лицо предприятия, которое проверялось.

Как отмечалось в информации УНИАН от 31 мая 2013, в Черкассах управление Госгорпромнадзора в Черкасской области на этой неделе остановило производство опасных для детей типов качели, которые производило одно из местных предприятий. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Черкасской области, производство опасных для детей качелей выявила проверка управления, которая началась в середине мая 2013 года, и которую инициировал депутат Черкасского горсовета. Он обратился с письмом к управлению, в котором интересовался, на основании какой нормативной документации производится самое простое аттракционные оборудования, в комплект которого входят качели, которые устанавливаются в городе.

Как выяснилось в ходе проверки, одно из предприятий Черкасс, в рамках партнерского соглашения бизнеса и власти, устанавливает в городе детские игровые площадки собственного производства. И оказалось, что при монтаже оборудования было допущено целый ряд нарушений требований к Правилам устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники. В частности, на момент проверки не предоставлены технические условия на изготовление, согласованные с органом надзора за охраной труда; не согласовано программу и методику приемочных испытаний оборудования детских игровых площадок; в проектной документации при расчетах прочности конструкции ошибочно выбраны значения номинальных нагрузок: не выдержано расстояние между элементами подвешивания в местах крепления шарниров для обеспечения устойчивости сидений качелей, на качелях использованы жесткие элементы крепления и другие.

Проверка также показала, что у предприятия вообще нет разрешительных документов на изготовление такой продукции.

По результатам проверки временно остановлено производство четырех типов качелей, к административной управлением Госгорпромнадзора привлечено одно должностное лицо.