Все севастопольские пляжи готовы к сезону
09:30, 19 июня 2013Новости регионов
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Сообщили в СЭС
Севастопольские пляжи к сезону готовы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации по со ссылкой на СЭС.
«В период с 10 по 14 июня специалистами Управления Госсанэпидслужбы совместно с сотрудниками городского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины отобрано 19 проб морской воды в акватории города Севастополя, в том числе 9 проб с городских пляжей (пляжи, находящиеся на балансе КП «Благоустройство»). Отклонения по нормируемым показателям в пробах не обнаружены. Все городские пляжи функционируют в нормальном режиме», - заверили в СГГА.
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