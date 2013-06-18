Одесса: детский центр присоединили к больнице №2

Одесский городской совет реорганизовал коммунальное учреждение «Городская детская больница № 1 имени академика Б. Я. Резника» путем присоединения к коммунальному учреждению «Городская детская больница № 2».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня в ходе сессии.

Согласно решению, при этом сохраняется действующий штат амбулаторно-консультативного отделения и лечебно-диагностических подразделений центра им. Резника. В то же время в решении сказано: «Принять меры о прекращении деятельности коммунального учреждения «Городская детская больница № 1 имени академика Б.Я. Резника», расположенного по адресу: Одесса, ул. Дворянская, 10».

Также высвобождаются помещения, расположенные возле парка им. Тараса Шевченко.

Детская городская больница № 2 отныне называется коммунальное учреждение «Городская детская больница имени академика Б.Я. Резника».

Должность главврача больницы им. Резника ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Одессе более 500 человек собрались возле здания мэрии, где проходила сессия Одесского городского совета, и протестовали против принятия Генерального плана развития города и закрытия медицинского центра им. Резника.