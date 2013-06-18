В Черниговской области в пруду утонула 9-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, 17 июня вечером в с. Карильское Коропского района трое несовершеннолетних детей, оставшись без присмотра взрослых, пошли купаться на пруд. Когда одна из девочек начала тонуть, другие дети стали звать взрослых. На их крик прибежал 40-летний мужчина, который приехал к родственникам в село из райцентра. Он достал ребенка из воды на берег и начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Также мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Коропской районной больницы. За жизнь девочки врачи боролись сегодня до полудня, однако спасти ее не удалось.

По данным управления, с начала года в Черниговской области уже утонули 32 человека, в том числе 2 детей.