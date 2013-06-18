Тернопольщина: врач требовала $ 1 тысячу за инвалидность

На Тернопольщине задержали врача, которая требовала у больного 1 тыс. долларов взятки за присвоение инвалидности. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, пациент еще несколько лет назад в результате полученной травмы потерял почку. Когда обратился в медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности, врач-терапевт одной из межрайонных МСЭК за влияние на положительное решение вопроса потребовала 1 тыс. долларов.

Как только деньги были переданы, врача задержали правоохранители.

Вчера по факту получения неправомерной выгоды начато уголовное производство по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).