Тернопольщина: врач требовала $ 1 тысячу за инвалидность
13:27, 18 июня 2013Новости регионов
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Правоохранители задержали
На Тернопольщине задержали врача, которая требовала у больного 1 тыс. долларов взятки за присвоение инвалидности. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, пациент еще несколько лет назад в результате полученной травмы потерял почку. Когда обратился в медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности, врач-терапевт одной из межрайонных МСЭК за влияние на положительное решение вопроса потребовала 1 тыс. долларов.
Как только деньги были переданы, врача задержали правоохранители.
Вчера по факту получения неправомерной выгоды начато уголовное производство по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
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