В Одессе протестуют против закрытия детской больницы

В Одессе более 500 человек собрались возле здания мэрии, где проходит сессия Одесского городского совета, и протестуют против принятия Генерального плана развития Одессы и закрытия медицинского центра им. Резника.

Как передает корреспондент УНИАН, участвующие в акции активисты Одесской областной организации партии «УДАР Виталия Кличко» пришли под горсовет, так как в числе вопросов, вынесенных на сессию, изменения в уставе коммунального учреждения «Городская детская больница №1 имени Б.Я. Резника», а также – его реорганизация путем присоединения к коммунальному учреждению «Городская детская больница №2».

Также в числе протестующих представители авторынка «Успех», инвесторы долгостроев, представители общественных организаций, выступающих против принятия Генплана Одессы.

Люди держат различные плакаты: «ГСК «Сигнал» против сноса гаражей», «Костусев убийца центра Резника» и т. д. Молодые люди в масках и полосатых футболках с надписью «Искра» стучат в кастрюли. У многих на запястьях завязана зеленая лента.

Мэр Одессы Алексей Костусев пытался выступить перед митингующими, чтобы заверить, что Генплан не будет принят, пока его не одобрит большинство горожан, но протестанты заглушили его речь скандированием «Позор!» и свистом.