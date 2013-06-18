Полтавщина: с пищевым отравлением госпитализированы 8 людей

Пили некачественную воду

В Полтавской области в инфекционное отделение Семеновской центральной районной больницы из с. Оболонь с ориентировочным диагнозом «пищевое отравление» в результате потребления некачественной воды госпитализированы 8 человек, жителей Коломыйского района Ивано-Франковской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского облуправления ГКЧС, состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Медики и другие компетентные специалисты устанавливают причины отравления.

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