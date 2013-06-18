Полтавщина: с пищевым отравлением госпитализированы 8 людей
09:28, 18 июня 2013Новости регионов
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Пили некачественную воду
В Полтавской области в инфекционное отделение Семеновской центральной районной больницы из с. Оболонь с ориентировочным диагнозом «пищевое отравление» в результате потребления некачественной воды госпитализированы 8 человек, жителей Коломыйского района Ивано-Франковской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского облуправления ГКЧС, состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное.
Медики и другие компетентные специалисты устанавливают причины отравления.
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