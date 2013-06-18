В Чернигове подросток напал на охранника

В Чернигове 15-летний подросток, который находится в изоляторе временного содержания по подозрению в убийстве 4-летнего мальчика, напал на охранника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, инцидент произошел вчера, 16 июня, во время возвращения с прогулки.

Подросток напал на охранника с “заточкой”, и нанес проникающее ранение в живот.

"Мужчина госпитализирован. Сейчас его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает", - сказал пресс-секретарь областной прокуратуры Валерий Литовченко.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от 5 до 12 лет заключения.

По неподтвержденной информации, “заточку” подросток изготовил самостоятельно из ложки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы в области, совершив нападение на охранника, задержанный попытался бежать.

Согласно сообщению, подозреваемый напал на охранника вместе с другим задержанным во время возвращения с прогулки. Однако охранник не растерялся и смог локализовать подростков до прибытия подмоги.

В Управлении ГПтС также подтвердили, что подросток напал с "заточкой", сделанной из ложки. В ведомстве уточнили, что все задержанные в СИЗО имеют при себе ложки, поскольку получают еду в камере.

Сейчас инцидент расследуют как милиция, так и пенитенциарная служба. Последняя, в частности, проверяет правильность действий старшего прапорщика, который подвергся нападению.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от 5 до 12 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Чернигове исчез 4-летний мальчик. В течение суток его разыскивали более 400 работников милиции. Ребенок был обнаружен в лесопосадке района "Кордовка" в обморочном состоянии с телесными повреждениями. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу. Предварительно установлено, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту преступления начато уголовное производство по статье 115 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), которая предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

По информации, обнародованной в социальных сетях, в совершении убийства ребенка подозревается 15-летний подросток, имеющий проблемы с психикой. В 12 лет парень совершил убийство пенсионера, однако избежал уголовного наказания, поскольку был признан невменяемым.