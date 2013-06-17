Ожоговый центр в Киеве достраивать в 2013-2014 гг. не будут

Ожоговый центр в Киеве достраивать в 2013-2014 годах не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, комментируя планы власти города относительно завершения длительного строительства ряда учреждений здравоохранения.

“Ожоговый центр в ближайшее время не будет построен. Его смета - несколько миллионов гривень. Мы не сможем его как минимум в 2014 году построить. А что касается Центра крови, то у нас есть планы в следующем году этот проект реализовать. Тем более, что он имеет определенную конфигурацию. Есть помещение, которое нужно привести к соответствующему стандарту. Поэтому этим проектом мы точно будем заниматься”, - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года председатель КГГА посетил долгострой Центра крови, где реконструкция была начата еще в 2003 году, но в 2006 году прекращена из-за нехватки средств.

На этот год бюджет города предусматривал 11 млн грн для этого проекта. В целом на завершение всего проекта, с учетом обеспечения современным оборудованием, согласно существующему проекту, нужно 64 млн грн. Но эта сумма может вырасти после внесения изменений в проект, заявлял председатель КГГА.

Уже известно, что Центр крови разместится в корпусе общей площадью более 6 тыс. кв. м.

Попов заверил, что Центр крови сможет производить препараты крови на высокотехнологичном уровне, причем вдвое больше, чем нужно столице. Следовательно, 50% город сможет продавать.

Ожоговый центр начали строить на Троещине еще в 1987 году. Планировалось, что там также откроют радиологическое отделение. Эксперты неоднократно заявляли, что долгострой не подлежит ремонту или реконструкции, его нужно сносить.