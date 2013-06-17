В Киеве внедрят проект муниципального медстрахования

Власти Киева намерены охватить пилотным проектом по внедрению муниципального медицинского страхования три категории киевлян: афганцев, чернобыльцев и рожениц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр Попов сообщил на пресс-конференции.

Он обратил внимание на то, что до сих пор отсутствует законодательство о медицинском страховании, но город намерен начать реализацию проекта условного медицинского страхования в рамках реформирования медицинской отрасли столицы.

“У нас в планах, может, на следующую сессию Киевсовета, есть пилотный вариант, который мы предлагаем, - это пока еще афганцы, чернобыльцы и роженицы. Это три категории, на которых мы могли бы отработать модель, которая могла бы иметь в дальнейшем перспективу реализации проекта широкомасштабного до того времени, пока не будет принят закон об обязательном медицинском страховании”, - сказал Попов.

Он объяснил, что средства из бюджета города на медикаментозное обеспечение используются неэффективно, поскольку не улучшают состояние оказания медицинской помощи. “Условный вариант страховой медицины - это речь идет о нашей политической воле застраховать условно всех пенсионеров, работников бюджетной сферы, преподавателей, представителей культурной сферы через механизм направления бюджетных средств в компанию, которая обеспечит оказание полностью бесплатной медицинской помощи, включая медикаментозное обеспечение. Средства должны пойти за киевлянами и под нашим контролем обеспечить качественное лечение”, - отметил председатель КГГА.