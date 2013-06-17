В Крыму ищут 27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга

В Балаклавском районе Севастополя продолжаются поиски пропавшей 12 июня 27-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, об исчезновении россиянки в службу спасения по телефону 101 сообщил 14 июня один из парапланеристов, который был с ней на вершине горы Куш-Кайя.

По его информации, женщина и двое ребят-парапланеристов, также жителей Санкт-Петербурга, отдыхали в кемпинге в селе Баштановка Бахчисарайского района. Оттуда они приехали в Севастополь, чтобы с горных вершин спуститься на параплане. Двое ребят осуществили прыжок, а девушка должна была спуститься в указанное место (обзорная площадка над бухтой Ласпи), однако к месту встречи не прибыла.

В Управлении ГСЧС Севастополя был создан штаб по поиску россиянки. Обследованы около 500 га территории, опрошены около 600 человек.

Работу спасателей в Крымских горах осложняют шквальный ветер и сильный дождь.

Через Севастопольский отряд морской охраны оповещены плавсредства, выходящие в море, проводился визуальный осмотр береговой полосы, скал и гротов со стороны моря.