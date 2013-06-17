В Днепре утонула 11-летняя девочка

В Черкасской области вчера во время купания в Днепре погибла 11-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 16 июня в городе Канев к местным спасателям поступило сообщения о двух детях, которые, купаясь в запрещенном месте, начали тонуть. Крики детей о помощи услышал рыбак, который рыбачил рядом. Мужчина сразу бросился в воду, однако из-за водоворотов и сильного течения, которые разнесли детей в разные стороны, мужчина успел спасти лишь 10-летнего мальчика. Несмотря на все попытки мужчины, отыскать в воде 11-летнюю девочку ему не удалось. На поверхность ее тело уже подняли водолазы Черкасской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, которые прибыли по вызову.