Фонд Р.Ахметова закупил новое оборудование для лечения туберкулеза

Ко Дню медицинского работника фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине. Региональная программа» сделал подарок врачам-фтизиатрам и пациентам, больным туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, в Горловский противотуберкулезный диспансер было закуплено биохимический анализатор производства Германии для определения биохимических показателей крови и контроля функций внутренних органов, в частности, печени и почек.

Теперь врачи смогут вовремя диагностировать развитие побочных реакций на противотуберкулезные препараты у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом. На обследование в Горловский противотуберкулезный диспансер бесплатно будет направляться биологический материал больных из Шахтерского противотуберкулезного диспансера и Областной клинической туберкулезной больницы г. Донецка. В день обследование могут проходить до 150 человек.

Кроме того, сотрудники фтизиатрической службы Донецкой области получили от фонда «Развитие Украины» 1 300 шт. многоразовых респираторов американского производства.

По словам руководителя программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дениса Денисенко, благодаря этим современным многоразовым респираторам врачи стационарных отделений и лабораторий тубдиспансеров полностью защищены от заражения туберкулезом.

"Ранее наблюдались перебои c закупками средств индивидуальной защиты и современного лабораторного оборудования в связи с недостатком финансирования. Фонд помог решить эти проблемы, закупив биохимический анализатор и расходные материалы к нему, а также респираторы, которые покрывают нужды фтизиатров Донецкой области, на общую сумму 150 000 грн», - отметил Денисенко.

Справка:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: здоровье нации, тепло семьи, адресная помощь, динамичная культура, современное образование.

Учредитель Фонда – Ринат Ахметов.

Дополнительная информация на сайте www.fdu.org.ua

«Остановим туберкулез в Украине. Региональная программа» реализуется фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» с 2007 года.

1 декабря 2012 г. состоялось подведение итогов «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области 2007-2011 гг.». Основным результатом программы стало снижение заболеваемости туберкулезом на 26,5% в 2011 году по сравнению с 2006 годом и снижение смертности от туберкулеза на 42% соответственно.

Основной целью областной программы противодействия заболеванию туберкулезом в Донецкой области на 2012 – 2016 гг. является дальнейшее уменьшение количества больных туберкулезом, снижение показателей заболеваемости и смертности от него.

Задачи программы:

внедрить и обеспечить доступность для населения современных эффективных методов выявления и диагностики туберкулеза;

обеспечить доступность и соответствие международным и национальным стандартам лечения больных туберкулезом, в том числе больных мультирезистентным и ассоциированным с ВИЧ-инфекцией туберкулезом;

усовершенствовать систему управления, мониторинга и оценки программы с целью повышения ее эффективности с ориентацией на конечный результат;

внедрить в регионе рекомендуемую ВОЗ систему АКСМ-стратегии (адвокация, коммуникация и социальная мобилизация) для общественного усиления противодействия туберкулезу.

Финансирование областной программы противодействия заболеванию туберкулезом в Донецкой области на 2012 – 2016 гг. осуществляется фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», а также всеми партнерами, задействованными в ее поддержке и реализации в области, в том числе за счет средств областного бюджета, средств бюджетов городов и районов Донецкой области.