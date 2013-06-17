Опасного подъема уровня воды на Дунае пока не ожидают

Опасного для населения подъема уровня воды на украинской части р. Дунай (Одесская обл.) пока не ожидается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«По предварительным прогнозам, опасных уровней затопления мы пока не ожидаем. Надеемся, что этот паводок, который наблюдается на Дунае, пройдет спокойно на украинской части», - сказал Прокопенко.

По его словам, в ближайшие два дня уровень воды на Дунае в Украине повысится на 7-25 см, что не несет угрозы для жителей прибрежных городов. На данный момент уровень воды на участке от Рени до Вилково поднялся на 5 см, при этом в районе Вилково отмечается падение на 3 см.

В то же время, по словам заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктора Кучеры, служба уже подготовила два палаточных городка возле Рени и Килии на случай паводка, каждый из которых рассчитан на 250 человек личного состава ГСЧС и 100 человек отселенных при необходимости жителей.

«Продолжается развертывание полевых городков для размещения сил и средств Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также разворачиваются палатки для приема населения, которое может быть отселено из мест возможного затопления. На сегодняшний день развернуто два палаточных городка в селе Орловка возле Рени…а также возле города Килия», - сказал Кучера.

Он также отметил, что для реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть вследствие разлива Дуная, готово 400 человек личного состава ГСЧС и 100 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, из-за обильных осадков на территории Западной Европы начался разлив рек Эльба, Влтава, Дунай и других. Стихия атаковала и ближайших соседей Украины - Венгрию и Словакию. Уровень Дуная в венгерской столице 9 июня достиг критической отметки в 8 метров. Наводнение нанесло существенный ущерб Германии и Чехии. Сегодня паводковая волна находится на границе Сербии и подходит к Румынии.