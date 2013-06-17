16-летних парня и девушку отнесло в море на надувном матрасе

В Николаевской области спасли парня и девушку, которых отнесло в море на надувном матрасе.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 14 июня в 16.10 в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Днепро-Бугского лимана возле с. Черноморка Очаковского района ветром отнесло от берега на 800 м надувной матрас, на котором плавали 16-летние девушка и парень. Их спасли.