В Виннице с 4-го этажа дома престарелых выпал мужчина
13:10, 17 июня 2013Новости регионов
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Обстоятельства выясняют
В Виннице погиб пенсионер, который выпал с балкона четвертого этажа дома престарелых.
Об этом УНИАН сообщает управление ГСЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 15 июня в 6:30 винницким спасателям поступило сообщение о том, что в областном центре по ул. Хмельницкое шоссе в доме престарелых с балкона четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах выпал 65-летний пенсионер.
Мужчина погиб на месте.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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