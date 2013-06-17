В Виннице с 4-го этажа дома престарелых выпал мужчина

В Виннице погиб пенсионер, который выпал с балкона четвертого этажа дома престарелых.

Об этом УНИАН сообщает управление ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 15 июня в 6:30 винницким спасателям поступило сообщение о том, что в областном центре по ул. Хмельницкое шоссе в доме престарелых с балкона четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах выпал 65-летний пенсионер.

Мужчина погиб на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.