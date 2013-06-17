В Запорожье пьяный пациент избил бригаду скорой помощи
11:20, 17 июня 2013Новости регионов
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Милиция задержала
Два работника бригады скорой медицинской помощи пострадали в результате нападения пациента в Ленинском районе Запорожья.
Как сообщает «Сегодня», утром в «скорую» поступил звонок о том, что возле одного из домов по улице Товарищеской стало плохо молодому мужчине. Прибывшие на вызов врачи установили, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда они начали приводить его в чувство, мужчина набросился на врачей, избив врача и водителя.
На место происшествия вызвали милицию, которая задержала нападавшего.
По факту произошедшего ведется проверка, побои врачей зафиксированы экспертизой.
Как сообщал УНИАН, 24 мая в Запорожье психически больной мужчина вызвал скорую помощь для 78-летнего отца, который якобы начал задыхаться. Когда медики прибыли, злоумышленник набросился на них в подъезде с ледорубом и кислотой. 29-летняя беременная фельдшер в результате полученных ран погибла на месте, еще два медработника получили ранения и ожоги кислотой. Нападавшего задержали работники милиции.
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