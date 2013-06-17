Тернопольщина: молния убила 15-летнего парня
10:46, 17 июня 2013Новости регионов
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Еще один подросток в больнице
В Тернопольской области в результате удара молнии погиб 15-летний подросток.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел в селе Шиповцы Залещицкого района.
По данным спасателей, молния поразила ребят, которые пасли скот вблизи села. Один из них погиб сразу, другого, 14-летнего подростка, доставили в районную больницу.
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