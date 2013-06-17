Губернатор Сумщины заявил о «настоящем прорыве» в медицине

Глава Сумской областной государственной администрации Юрий Чмырь заверяет, что за последние три года в регионе удалось осуществить настоящий прорыв в реформировании системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал во время торжеств, посвященных Дню медицинского работника.

По словам руководителя области, невзирая на то, что Сумщина не является пилотной, в настоящее время по темпам воплощения реформ она кое-где опережает некоторые пилотные.

«На Сумщине заработало пять современных диагностических центров: в Ромнах, Шостке, Конотопе, Охтырке и Сумах. Эти города также являются центрами госпитальных округов. Они будут иметь не только диагностические центры, но и медицинские заведения высшего уровня аккредитации. Так, в Конотопе появится детская поликлиника на 500 посещений за смену и роддом. В Охтырской ЦРБ будет создано 7 лечебных отделений, в Сумах достроят психоневрологический диспансер, а в Большой Писаревке – ЦРБ», - отметил Чмырь.

Справка УНИАН. Сегодня в сфере здравоохранения Сумской области работают 26 тыс. медицинских работников, из них 3 888 – врачи, 12 тыс. - средний медицинский персонал, 33 заслуженных врача, 26 врачей со степенью кандидата медицинских наук.