У каждого третьего буковинца - хронические болезни

В Черновицкой области почти каждый третий житель имеет хронические заболевания или проблемы со здоровьем.

Как сообщили УНИАН в Главном управление статистики в Черновицкой области, наиболее распространенными болезнями среди населения области является гипертония (43%) и сердечные заболевания (32%).

Среди людей, имеющих проблемы со здоровьем, почти каждый шестой житель области болеет артрозом или артритом, каждый одиннадцатый имеет хронический бронхит или эмфизему легких, каждый четырнадцатый имеет язву желудка или двенадцатиперстной кишки.

В целом 61% жителей Черновицкой области оценивает состояние своего здоровья хорошим, почти треть - удовлетворительным и 7% – плохим.