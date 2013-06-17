В Житомире собирали средства на лечение 8-месячной девочки

Вчера в Житомирском городском парке культуры и отдыха имени Гагарина проводится необычная акция по сбору средств для лечения восьмимесячной львовянки – на тролее за деньги желающих спускают с высокого пешеходного моста через реку Тетерев.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами акции выступили житомирские экстремалы после того, как увидели в интернете объявление о том, что младенцу нужна помощь, поскольку ребенок получил ожоги 45% кожи, а потому нуждается в дорогостоящем лечении.

За одну поездку из 40-метровой высоты с ребят берут по 40 грн, а с девушек – по 30. Организаторы убеждают, что прежде чем начать катание, веревки, карабины и крепления они тщательным образом протестовали. По их словам, этот аттракцион является вполне безопасным и не нуждается в специальной подготовке.

Катания на тролее продлятся до позднего вечера. Все собранные деньги в ближайшие дни организаторы обещают перечислить на банковский счет родителей ребенка. К акции уже приобщилось несколько десятков житомирян. Сколько уже собрали средств, пока неизвестно, об этом организаторы акции обещают сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, в Житомире каждое лето проходит фестиваль роуп-джампинга. Его главным организатором является местная экстрим-организация «Эйфория». Фестиваль направлен на пропаганду здорового образа жизни..

Роуп-джампинг является экстремальным видом спорта. Спортсмены выполняют прыжки с высоты вниз или маятником с использованием альпинистских бечевок и снаряжения.

При этом для остановки падения используется амортизирующая система альпинистских бечевок и снаряжения. В полете можно выполнять акробатические трюки и элементы.