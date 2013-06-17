Сегодня в Киеве пассажир метро упал на рельсы
09:13, 17 июня 2013Новости регионов
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Движение на "красной" линии ограничили
В Киеве сегодня в 8.11 на Святошинско-Броварской линии метрополитена на станции «Шулявская» пассажир оказался на пути, в связи с чем линия работает в ограниченном режиме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.
На этой линии поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Вокзальная» и от «Академгородка» до «Святошино».
Проводятся работы по снятию напряжения с пути, чтобы достать пассажира, после чего будет восстановлено нормальную работу по перевозке пассажиров.
Информация о состоянии пассажира пока нет. Также неизвестно, сколько продлится ограничение движения поездов.
В пресс-службе метрополитена пообещали обновлять информацию оперативно.
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