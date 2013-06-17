В Черкассах бешеный кот искусал ребенка и троих взрослых

В Черкассах в микрорайоне улицы Луначарского бешеный кот искусал четырех людей, в том числе одного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском городском управлении главного управления Госсанэпидслужбы в Черкасской области, 12 июня домашний кот искусал троих взрослых и ребенка. Экспертизой, проведенной в Черкасской лаборатории ветмедицины, подтверждено, что кот болен бешенством. Пострадавшего ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу для проведения курса прививок против бешенства. Взрослым также проводится курс антирабических прививок в травмпункте города.