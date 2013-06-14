В Днепропетровске из склада изъяты фальсифицированные лекарства

В четверг, 13 июня, в Днепропетровске на складе лекарственных препаратов сотрудники милиции и УСБУ изъяли более 20 млн. таблеток фальсифицированных импортных лекарств оптовой стоимостью почти 18 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, перед этим правоохранители обнаружили в грузовике 1 млн штук лекарственных препаратов, которые были вывезены с указанного склада в направлении Днепродзержинска.

«Лекарства, в том числе сильнодействующие, ядовитые и комбинированные были без каких-либо документов, подтверждающих законность их изготовления, пересечения границы Украины, легальности транспортировки, хранения и реализации. Часть медпрепаратов просрочена и не зарегистрирована на территории Украины, некоторые требуют специального лицензирования. Их использование могло поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан», - отмечается в сообщении ОСО.

По данным ГУ МВД в области, склад лекарственных средств обслуживали три иностранца, законность пребывания которых на территории Украины проверяется.

По данным фактам Красногвардейским райотделом Днепропетровского городского управления милиции открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч. 2 ст. 321 – 1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.