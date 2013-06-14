Одесса выделила 8,2 млн грн на ликвидацию последствий урагана

Одесский городской совет для ликвидации последствий урагана, пронесшегося 31 мая, выделил 8,2 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято депутатами горсовета 14 июня в ходе сессии.

«В понедельник в 9 утра в Кабинет министров нам надо представить документ о выделении из нашего резервного фонда на ликвидацию последствий стихии 8,2 млн грн», - сказал в ходе сессии мэр Одессы Алексей Костусев.

Он выразил надежду, что после рассмотрения названного документа из госбюджета будут выделены обещанные средства.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 мая в Одессе пронесся сильный ураган - 38 человек получили травмы различной степени тяжести, семеро из них были госпитализированы. Во время непогоды погиб 48-летний мужчина – он получил смертельный удар током.

11 июня в ходе поездки в Одесскую область вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что Кабинет министров выделил Одессе 27 млн грн на ликвидацию последствий урагана.

Ранее мэр Одессы Алексей Костусев заявил, что убытки коммунального хозяйства Одессы от урагана превысили 23 млн грн. По его словам, получили повреждения 1,344 тыс. объектов коммунальной собственности, в числе которых 1,285 тыс. - объекты ЖКХ и 59 - в социально-культурной сфере, повалены, уничтожены или серьезно повреждены порядка 4 тыс. деревьев.