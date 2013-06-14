В Винницкой области утонула 15-летняя школьница

В с. Сумовка Бершадского района Винницкой области во время купания на реке Южный Буг утонула 15-летняя жительница с.Войтовка.

Как сообщили УНИАН в УГСЧС в Винницкой области, на место чрезвычайного происшествия 13 июня оперативно прибыли работники группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда УГСЧС. Используя водолазное снаряжение и лодку, спасатели обнаружили и подняли тело погибшей на поверхность.

Признаков насильственной смерти на теле девятиклассницы не обнаружено. Предварительная причина гибели – утопление.

В целом с начала года в области зарегистрировано 29 случаев на воде, в результате которых погиб 21 человек (из них 3 детей), травмированы – 7 человек, спасены – 8 (из них 4 ребенка).