Луганщина: вблизи жилых домов обнаружены мины времен войны

В с. Елизаветовка Антрацитовского района Луганской области на расстоянии 400 м от жилых домов 13 июня было обнаружено 8 минометных мин времен Великой Отечественной войны и один артиллерийский снаряд.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Место происшествия было взято под охрану работниками милиции. Обезвреживание боеприпасов будет проведено сегодня, 14 июня.