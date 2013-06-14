Луганщина: вблизи жилых домов обнаружены мины времен войны
12:40, 14 июня 2013Новости регионов
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Сегодня и обезвредили
В с. Елизаветовка Антрацитовского района Луганской области на расстоянии 400 м от жилых домов 13 июня было обнаружено 8 минометных мин времен Великой Отечественной войны и один артиллерийский снаряд.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
Место происшествия было взято под охрану работниками милиции. Обезвреживание боеприпасов будет проведено сегодня, 14 июня.
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