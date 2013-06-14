В Киеве «заминировали» больницу: пациентов и медиков эвакуировали

В Киеве в результате ложного сообщения о заминировании одной из больниц в Днепровском районе эвакуировали пациентов и медработников.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, сообщение о заминировании больницы поступило в дежурную часть Днепровского райуправления вчера, 13 июня, в 14.16.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа райуправления, группа быстрого реагирования спецподразделения «Беркут», сотрудники кинологического центра, взрывотехники.

Была проведена эвакуация больных и медработников, обследовано помещение больницы и прилегающей территории. Взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено.

Впоследствии милиция установила, что звонил по телефону один из пациентов больницы, который недавно находился на стационарном лечении.

Указанная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по части 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности») Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.