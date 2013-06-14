В Харькове бизнесмен создал свалку возле детской больницы

В Харькове открыто производство в отношении предпринимателя, создавшего свалку в центре города вблизи областной детской больницы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на старшего прокурора прокуратуры Дзержинского района Харькова Сергея Фокина.

По его сведениям, свалку по ул. Клочковской в центре Харькова устроил частный предприниматель. Он замусорил участок площадью 200 кв. м бытовыми отходами, древесиной, полиэтиленом и пластиком.

По заключению специалистов Государственной экологической инспекции, убытки, нанесенные общине, составили 3,5 млн. грн.

Сведения о происшествии 1 июля внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Предпринимателю угрожает до 5 лет лишения свободы.