В Черкассах закрыли пиццерию, в которой отравились 11 человек
11:24, 14 июня 2013Новости регионов
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СЭС выявила некачественные продукты
Черкасское городское управление Госсанэпидслужбы 13 июня вынесло постановление относительно приостановки работы пиццерии «1+1», в которой отравились 11 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, за несколько дней 11 человек обратилось в медицинские учреждения за помощью с признаками острого пищевого отравления.
Все больные госпитализированы с предварительным диагнозом: острый гастроэнтероколит средней тяжести.
По результатам санэпидобследования и изучения обстоятельств возникновения заболевания установлено, что все пострадавшие посещали 7 июня кафе-пиццерию «1+1». По факту инфекционного заболевания объявлена чрезвычайная ситуация объектового уровня. Очаг инфекционного заболевания на сегодняшний день локализован.
Санэпидслужбой проведено комплексное санитарно-эпидемиологическое обследование кафе, во время которого отобраны для лабораторных исследований образцы пищевой продукции и взяты гигиенические смывы. В ходе обследования обнаружены нарушения санитарных норм и правил для приготовления блюд, нарушение правил товарного соседства.
По результатам обследования Черкасским городским управлением Госсанэпидслужбы в Черкасской области вынесено постановление о приостановке эксплуатации заведения, хозяин кафе привлечен к административной ответственности, изъяты из обращения 4 кг недоброкачественной продукции.
Как сообщал УНИАН, с 8 по 11 июня в Черкассах в городскую инфекционную больницу и центральную районную больницу госпитализированы с пищевым отравлением девять взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.
Граждане жаловались на повышение температуры до 38-39,5 градусов, тошноту, понос, общую слабость и др. Все больные госпитализированы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести». Как выяснилось, все они 7 июня в разное время посещали одну из пиццерий в Черкассах. На стационарном лечении теперь остаются 9 больных. Состояние их здоровья - удовлетворительное. Предварительная причина заболевания – недоброкачественная пищевая продукция, изготовленная в кафе.
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