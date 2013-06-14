В Черкассах закрыли пиццерию, в которой отравились 11 человек

Черкасское городское управление Госсанэпидслужбы 13 июня вынесло постановление относительно приостановки работы пиццерии «1+1», в которой отравились 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, за несколько дней 11 человек обратилось в медицинские учреждения за помощью с признаками острого пищевого отравления.

Все больные госпитализированы с предварительным диагнозом: острый гастроэнтероколит средней тяжести.

По результатам санэпидобследования и изучения обстоятельств возникновения заболевания установлено, что все пострадавшие посещали 7 июня кафе-пиццерию «1+1». По факту инфекционного заболевания объявлена чрезвычайная ситуация объектового уровня. Очаг инфекционного заболевания на сегодняшний день локализован.

Санэпидслужбой проведено комплексное санитарно-эпидемиологическое обследование кафе, во время которого отобраны для лабораторных исследований образцы пищевой продукции и взяты гигиенические смывы. В ходе обследования обнаружены нарушения санитарных норм и правил для приготовления блюд, нарушение правил товарного соседства.

По результатам обследования Черкасским городским управлением Госсанэпидслужбы в Черкасской области вынесено постановление о приостановке эксплуатации заведения, хозяин кафе привлечен к административной ответственности, изъяты из обращения 4 кг недоброкачественной продукции.

Как сообщал УНИАН, с 8 по 11 июня в Черкассах в городскую инфекционную больницу и центральную районную больницу госпитализированы с пищевым отравлением девять взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.

Граждане жаловались на повышение температуры до 38-39,5 градусов, тошноту, понос, общую слабость и др. Все больные госпитализированы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести». Как выяснилось, все они 7 июня в разное время посещали одну из пиццерий в Черкассах. На стационарном лечении теперь остаются 9 больных. Состояние их здоровья - удовлетворительное. Предварительная причина заболевания – недоброкачественная пищевая продукция, изготовленная в кафе.