В Тернополе открыли современную амбулаторию семейной медицины. Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии приняли городской голова Сергей Надал, начальник отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Ростислав Левчук, главный врач центра первичной медико-санитарной помощи Николай Медведь.

Как отметил во время открытия Левчук, амбулатория будет обслуживать жителей микрорайона «Дружба», работать в ней 6 врачей общей практики семейной медицины, а также отолоринголог, невропатолог, окулист и хирург. Кроме того, в амбулатории будут делать анализы и обследования, предусмотренные Министерством здравоохранения Украины.

«Тернополяне, живущие неподалеку амбулатории прежнему посещали поликлинику № 3, могут получать весь спектр медицинских услуг ближе к дому. Она рассчитана на обслуживание 10 тысяч населения. Нагрузка на каждого врача составляет 1500 человек. Закуплено и установлено новое оборудование, а также в наличии есть сумки семейного врача, поэтому медики могут оказывать полноценную помощь при вызове на дом. Сегодня это единственная амбулатория в области, которая отвечает всем требованиям Министерства здравоохранения Украин », - отметил во время выступления Надал.

В помещении, в котором открыли амбулаторию, ранее действовала городская дезинфекционная станция, которую в результате медицинской реформы ликвидировали. За средства городского бюджета был сделан косметический ремонт и переоборудованы помещения под амбулаторию.