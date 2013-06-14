Полтавщине не хватает машин скорой помощи

Председатель Полтавской областной государственной администрации Александр Удовиченко обратился с просьбой к Президенту Виктору Януковичу выделить региону 25 карет скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель области сообщил 13 июня во время расширенного заседания коллегии Полтавской ОГА, где обсуждали предоставления экстренной медпомощи.

«Президент Украины Виктор Янукович на заседании комитета экономических реформ поставил задачу Правительству, чтобы то нашло средства на 1000 карет скорой помощи. Соответственно, премьер-министр дал команду найти такие средства, и мы рассчитываем, что место Полтавской области тоже среди этих карет скорой. Я выступал на этом комитете, и попросил Президента, чтобы мы 25 машин получили, кроме еще 25-ти, которые хотим приобрести за средства областного бюджета », - отметил Удовиченко.

Губернатор также дал поручение Департаменту здравоохранения ОГА проявить активность в этом деле.

«Вы все это отработайте так, чтобы мы не были" в хвосте" тех, которые настаивают, чтобы получить определенное количество машин", - сказал Удовиченко.

Руководитель области отметил, что необходимо следить за временем прибытия на вызов: «Мы должны идти к тем нормам, которые предлагает Президент Украины, чтобы у нас карета скорой приезжала по городу за 10 минут, а в сельской местности - за 20 мин».