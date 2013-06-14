Больного СПИДом просят перевести из Лукьяновского СИЗО в больницу

Всеукраинская сеть правовой помощи обращается к Государственной пенитенциарной службе с просьбой перевести больного СПИДом из Лукьяновского СИЗО в специализированное медицинское учреждение для проведения обследования и предоставления необходимой медицинской помощи.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-релизе сети, деятельность которой координирует Харьковская правозащитная группа при поддержке международного фонда “Возрождение”.

В сообщении со ссылкой на адвоката Всеукраинской сети правовой помощи Юрия Овсиенко отмечается, что “вследствие непредоставления надлежащей медицинской помощи в Лукьяновском СИЗО может умереть задержанный”. По его словам, “задержанный С. болен СПИДом в очень острой стадии, поэтому без предоставления комплексной медицинской помощи его жизнь может оборваться в любую минуту от наименьшей простуды”. “Сейчас задержанный не имеет условий для надлежащего лечения и питания. Дело С. находится на пересмотре, а поэтому не требует обязательного держания под стражей”, - заявляет адвокат.

Всеукраинская сеть правовой помощи просит Государственную пенитенциарную службу перевести С. в специализированное медицинское учреждение для проведения обследования и предоставления необходимой медицинской помощи. Правозащитники обращаются к правоохранительным и судебным органам с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения для С., а также предотвратить новые нарушения статьи 5 Европейской конвенции.