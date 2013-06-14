Полтавщина: 100 милиционеров сдали донорскую кровь

Накануне Дня донора, который отмечается сегодня, около 100 милиционеров сдали почти 30 литров донорской крови.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, с утра очередь людей в форме выстроилась в стационаре больницы, подчиненной УМВД Украины в Полтавской области.

«Накануне всемирного дня донора милиция Полтавщины первой откликнулась на просьбу областной медицинского учреждения добровольно сдать кровь. Ежегодно немалое количество сотрудников милиции сознательно приходит, собственно, спасать жизни других людей. Хотелось бы сказать, что донор потенциально несет надежду десяткам людей, поэтому теперь и у полтавчан, которые нуждаются в донорской крови, появился шанс на жизнь», - говорит Александр Глушко, заслуженный врач Украины, начальник отдела здравоохранения УМВД Украины в Полтавской области.

Начальник милиции области Эдуард Федосов поблагодарил личный состав за поддержку акции. Руководитель уверен, что к почетному делу приобщатся не только правоохранители, но и рядовые полтавчане.

«Надеемся, что и среди полтавчан найдутся желающие стать донором, ведь это благородный поступок для каждого человека. 27 литров крови, которую за время проведения акции сдали сотрудники милиции, сейчас направлены на станцию переливания крови для дальнейшей переработки и оказания помощи тем, кто в ней нуждается », - отметил Эдуард Федосов.