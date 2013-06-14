Николаевщина: от удара молнии пострадали дети

В Николаевской области от поражения молнией пострадали 4 человека, из них 2 ребенка (2002 и 2009 года рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера, 13 июня, в 14.35 в селе Каменный мост Первомайского района.

Пострадавшие госпитализированы в Первомайскую центральную районную больницу.