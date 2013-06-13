С начала года в Киеве утонул 21 человек, 20 человек были спасены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, так, 12 июня в 15.37 водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда получило сообщение о том, что в озере «Святошинское» по ул. Чернобыльской утонул мужчина.

Более 40 минут спасатели проводили поисковые работы. Нашли тело 37-летнего мужчины водолазы на расстоянии 50 м от берега на глубине 5 м. Погибший был транспортирован на берег и передан милиции.