С начала года в Киеве утонул 21 человек

17:57, 13 июня 2013
Новости регионов
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20 человек были спасены

С начала года в Киеве утонул 21 человек, 20 человек были спасены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, так, 12 июня в 15.37 водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда получило сообщение о том, что в озере «Святошинское» по ул. Чернобыльской утонул мужчина.

Более 40 минут спасатели проводили поисковые работы. Нашли тело 37-летнего мужчины водолазы на расстоянии 50 м от берега на глубине 5 м. Погибший был транспортирован на берег и передан милиции.

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