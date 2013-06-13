Температура воды в Днепре впервые прогрелась до +20°С

Температура воды в Днепре возле Черкасс впервые за всю историю гидрологических наблюдений прогрелась до +20°С уже 12 июня.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, ранний переход температуры воды через 20°С может свидетельствовать о том, что 2013 год сможет посоревноваться с 2010–11 годами, когда этот показатель продержался 110–111 суток. По данным метеорологов, не исключено, что в нынешнем году температура воды в Днепре может продержаться уровне выше +20°С до 4 месяцев.

Как отметил Постригань, обычно охлаждение воды начинается 3–9 сентября. Самый поздний переход через отметку +20°С в сторону снижения наблюдался в 2008 году - 11 сентября. Самый короткий период с температурой воды выше +20°С был зафиксирован в 1994 г. Тогда он продолжался с 29 июня по 26 августа – всего 59 дней.

Наивысшая температура воды в Днепре возле Черкасс +29°С наблюдалась в 2010 году - 23 июля и 9 августа. Также в 2010 году в периоды 17–24 июля и 03–16 августа температура воды сохранялась выше +28°С.

По состоянию на 13 июня температура воды в Днепре возле Черкасс в 8 часов утра составляла +24°С.