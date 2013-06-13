На Луганщине нашли мать оставленного в парке младенца

В Луганской области милиция нашла мать младенца, оставленного в городском парке Алчевска 31 мая с.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, мать младенца была установлена сегодня, 13 июня. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Готовится ходатайство в суд о проведении обыска жилища и взятии биологических образцов для проведения экспертных исследований. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно сообщению, 31 мая в 15:20 в Алчевский ГО ГУМВД Украины в Луганской области поступило телефонное сообщение об обнаружении в лесополосе Парка Победы в городе Алчевске новорожденного мальчика.

Найденного ребенка отправили в реанимационное отделение коммунального заведения «Алчевская центральная городская больница», где установили, что ребенок родился 3-5 дней тому назад и его организм обезвожен.

Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины, что карается лишением свободы сроком до 3 лет.