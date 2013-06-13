Власти Киева будут стимулировать доноров крови

Власти Киева намерены внедрить собственную социальную программу стимулирования доноров крови.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал сегодня председатель КГГА Александр Попов, который накануне Всемирного дня донора крови принял участие в акции по бесплатной сдачи крови, которая традиционно проходит в Киевской городской клинической больнице № 8.

«Чтобы повысить престижность донорства, необходимо создать городскую программу стимулирования, которая включала бы социальные гарантии», - подчеркнул Попов.

Он отметил, что сейчас Киев начал полномасштабное внедрение проекта «Карточка киевлянина». «Определены категории малообеспеченных киевлян, которые получат социальную карточку на этом этапе. Это 425 тысяч человек: пенсионеры, ветераны, инвалиды, другие категории жителей. Убежден, киевские доноры должны войти в этот перечень и получить карточку киевлянина среди первых. Это даст им возможность воспользоваться социальными льготами, которые предлагает карточка», – поделился планами Попов.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время потребность заведений здравоохранения столицы в эритросодержащей среде, плазме свежезамороженной крови и в препаратах крови удовлетворяется на 100%. Однако есть недостаток в тромбоконцентрате, который возникает в связи с трудностями поиска доноров и соответствия их медицинским требованиям. Именно поэтому крайне важно создать собственный широкий пул активных доноров, которые сдавали бы кровь регулярно, а не только для того, чтобы помочь больным родственникам или друзьям.