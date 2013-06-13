В Донецке открыли суперсовременное отделение брахитерапии

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Рак излечим. Своевременное лечение и диагностика онкологических заболеваний», сегодня, 13 июня, открыл в Донецком областном противоопухолевом центре современное отделение брахитерапии.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий отметил, что главная цель преобразований в медицине - сделать все, чтобы медицинские услуги были как можно качественнее и доступнее для людей.

"Миссия Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» во многом созвучна с этой целью. За восемь лет плодотворной работы фонда сделано многое в сфере улучшения здравоохранения в нашей области. На основе государственно-частного партнерства в регионе работает ряд гуманитарных программ, направленных на решение самых актуальных проблем. У нас уже есть положительный опыт борьбы с туберкулезом. Онкология – тоже не приговор. Ее можно и нужно лечить с помощь новейших технологий и оборудования. Открытие отделения контактной лучевой терапии в Донецком онкоцентре – еще один серьезный шаг на пути преодоления этой болезни», - сказал Шишацкий.

Председатель Донецкого областного совета Андрей Федорук, подчеркнул, что на сегодняшний день перед властью стоит задача усилить и нарастить существующую медицинскую базу для жителей и Донецка, и области.

"Особенно это касается онкослужбы. И тут мы рады объединению усилий не только со стороны власти и медиков, но и большому вкладу фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», благодаря которому мы открываем сегодня современное отделение брахитерапии. Такое трехстороннее сотрудничество уже хорошо зарекомендовало себя в рамках других совместных проектов. Надеюсь, что благодаря установленному оборудованию и внедрению на его базе мировых стандартов в лечении онкологии у пациентов существенно возрастут шансы на выздоровление», - сказал Федорук.

В свою очередь директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный отметил, что фонд последовательно инвестирует в развитие радиологии в стране, следуя основной цели программы «Рак излечим», поставленной учредителем фонда Ринатом Ахметовым, – внедрять мировые стандарты лечения и диагностики онкозаболеваний для людей в Украине.

"Сегодня на базе ведущего противоопухолевого центра мы открыли самое большое отделение контактной лучевой терапии в Украине. Его основной особенностью является то, что это единственный в нашей стране целостно укомплектованный комплекс - это 2 аппарата брахитерапии и все необходимое вспомогательное оборудование. Возможности отделения позволят принимать большее количество пациентов, и, что самое главное, - внедрять новые методики, которых до этого в Украине не было, в частности, внутритканевую брахитерапию, одним из достоинств которой является низкая вероятность осложнений», - сказал Заболотный.

Руководитель программы «Рак излечим» фонда Виктория Мыколаюк поинформировала, что отделение брахитерапии – «это самое системно укомплектованное отделение контактной лучевой терапии, на базе которого медики смогут проводить сложные передовые методики лечения рака, например, внутритканевую контактную лучевую терапию, которую в настоящее время не проводят ни в одном другом онкодиспансере в Украине».

По словам Мыколаюк, данное отделение укомплектовано в соответствии со всеми европейскими стандартами.

Она объяснила, что специфика лучевой терапии в том, что «доза радиации подводится, например, в полостные органы непосредственно к опухоли и не повреждаются здоровые ткани, то есть, происходит минимальное повреждение здоровых тканей». Такой метод лечения в частности, применяется при опухолях гинекологических, раке кожи, пищевода, прямой кишки, груди, и используется и как основной метод лечения, и как сопутствующий.

«Это отделение в Донецке является самым большим в Украине, здесь размещено два современных лечебных аппарата. Здесь был один аппарат, мы его доукомплектовали полностью и докупили недостающие позиции на сумму порядка 2 млн грн. Все остальное купили дополнительно - общий бюджет оснащения этого отделения и ремонтных работ здесь составил 11 млн грн», - сообщила Мыколаюк.

Она подчеркнула, что для пациентов Донецкого противоопухолевого центра лечение бесплатное и посоветовала сообщать Фонду о случаях, когда с больного кто-то вдруг будет требовать деньги.

«В настоящее время здесь есть все необходимое для лечения пациентов, и лечение будет проходить бесплатно для пациентов онкодиспансера. Если кто-то будет брать за это лечение деньги, то нужно информировать наш Фонд и диспансер», - акцентировала Мыколаюк. При этом она отметила: «Мы создали все условия для того,чтобы пациент имел возможность в Донецке, в Украине пройти то лечение, которое до этого было недоступно».

Заведующая радиологического отделения ДОПЦ, главный радиолог Украины, профессор кафедры онкологи д. мед. н., профессор Наталья Семикоз сообщила: «Благодаря созданному уникальному отделению контактной лучевой терапии или брахитерапии, которая в сочетании с дистанционной лучевой терапией является золотым стандартом лечения опухолей репродуктивной системы, полостных органов у мужчин и женщин, мы сможем оказать помощь в соответствии с европейской практикой еще большему количеству пациентов».

Во время мероприятия также было проанонсировано строительство нового радиологического корпуса на базе Донецкого областного противоопухолевого центра. Все этапы и виды работ (проектирование, строительство, введение в эксплуатацию), закупку высокотехнологичного оборудования для корпуса финансирует фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Направления деятельности Фонда: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Учредитель Фонда - известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.