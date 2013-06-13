В Винницкой области молнией убило 64-летнего пастуха

В Ильинецком районе Винницкой области молнией убило 64-летнего пастуха.

Об этом сообщает УГСЧС в Винницкой области.

По сообщению, 12 июня в 19:10 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №18 г. Ильинцы от дежурного фельдшера поступило сообщение о смертельном поражении молнией жителя этого города.

Известно, что во время выпаса коров на поле началась гроза и 64-летнего пастуха смертельно поразило молнией.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в результате удара молнии в Винницкой области погибли два человека.